Tre giorni di 'cogestione' tra studenti e insegnanti Forum da tutto esaurito

Tre giorni di cogestione tra studenti e insegnanti all’istituto Calamandrei di Sesto, con attività condivise nelle sedi di via Milazzo, Tifariti e via Giusti. L’iniziativa, caratterizzata da un approccio collaborativo, coinvolge le diverse componenti scolastiche in un’esperienza di partecipazione e confronto, riscontrando un’ampia partecipazione e interesse da parte della comunità scolastica. L’evento si concluderà domani, offrendo un’opportunità di confronto e collaborazione tra studenti e doc

Tre giorni di autogestione, anzi di ‘cogestione’, fra studenti (alcuni nella foto) ed insegnanti. Fino a domani i tre plessi dell’istituto Calamandrei di Sesto, la sede centrale in via Milazzo, la succursale Tifariti del Neto ed i locali di via Giusti all’interno del liceo artistico, ospitano una iniziativa originale e sicuramente, visti i riscontri, molto partecipata. Nelle tre giornate del forum i ragazzi della scuola possono seguire tutta una serie di iniziative, lezioni, conferenze, laboratori, proiezioni ma anche tornei di pallavolo e attività sportive tenute dagli stessi insegnanti della scuola e anche da esterni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

