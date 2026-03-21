Carnevale a casa Bertuccelli Una tre giorni da tutto esaurito

A casa Bertuccelli si è svolto un carnevale che ha registrato il tutto esaurito per tre giorni consecutivi. Durante l’evento, gli spettatori hanno potuto riscoprire i profumi e le atmosfere della Canzonetta di una volta, creando un’atmosfera coinvolgente e nostalgica. La manifestazione ha attirato un pubblico numeroso, desideroso di vivere un’esperienza autentica e senza interruzioni.

Una tre giorni di sold out, una tre giorni che ha fatto ritornare gli spettatori ai profumi della Canzonetta di una volta. È andata decisamente bene la 1° storica assoluta della compagnia ‘Viareggio un’anima’, che al teatro Jenco ha portato in scena ‘Carnevale a casa Bertuccelli’. La storia di una famiglia viareggina, che ruota attorno al Carnevale, che vive situazioni grottesche in cui ognuno, o quasi, ha qualcosa da farsi perdonare. Conscia del tanto affetto ricevuto la compagnia di debuttanti, se si escludono i navigati Ilaria Casagrande e Massimo Ghiselli, si gode il successo. "Sicuramente la fatica di un anno di lavoro è stata ripagata dall’affetto del pubblico - sottolinea l’attore, regista e sceneggiatore Lorenzo Ghiselli -. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Carnevale a casa Bertuccelli. Una tre giorni da tutto esaurito Articoli correlati Tre giorni di ’cogestione’ tra studenti e insegnanti. Forum da tutto esauritoTre giorni di autogestione, anzi di ‘cogestione’, fra studenti (alcuni nella foto) ed insegnanti. Aida inaugura il 2026 al teatro Galli: tutto pronto per la Prima di Capodanno. Tre recite da tutto esauritoCresce l’attesa per uno degli appuntamenti più amati e simbolici della stagione culturale cittadina che registra il sold out in prevendita per tutte...