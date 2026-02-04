Ricostruzione lavori coordinati e procedure più semplici per i contributi | la nuova ordinanza per gli alluvionati

Il governo ha approvato una nuova ordinanza per aiutare chi ha subito danni dalle alluvioni. La misura riunisce tutte le procedure e i lavori necessari per ricostruire case e strade, rendendo più semplici e veloci gli interventi. La norma riguarda gli eventi dal primo maggio 2023 in poi e punta a coordinare meglio gli sforzi di ricostruzione, con l’obiettivo di accelerare i tempi di ripristino.

Un provvedimento che raccoglie in un unico documento tutti gli interventi urgenti di ricostruzione, ripristino e riparazione degli immobili e delle infrastrutture pubbliche danneggiate dagli eventi alluvionali che si sono verificati a partire dal 1° maggio 2023. È online l’ordinanza numero 57 del.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

L’alluvione del 2024 in Emilia-Romagna ha colpito anche le imprese agricole, che potranno usufruire di indennizzi e procedure di sostegno più snelle.

Nel 2024, le imprese agricole colpite dall’alluvione in Emilia-Romagna potranno usufruire di indennizzi e procedure semplificate, analogamente a quanto previsto per gli eventi del 2023.

Ricostruzione Amatrice, ripartiti i lavori al nuovo ospedale Grifoni: la visita del Presidente RoccaLe parole del Presidente: «Il cantiere è a buon punto e nel 2026 potrà riaprire. Stiamo lavorando senza sosta per recuperare il tempo perduto in tutta l’area del cratere, con oltre 240 interventi. regione.lazio.it

Castelli, 'proseguono i lavori su cimiteri danneggiati da sisma'Prosegue nelle Marche il programma di recupero dei cimiteri danneggiati dal sisma del 2016-2017. Lo riferisce il commissario alla ricostruzione Guido Castelli, che fa il punto sugli ultimi ... ansa.it

CAGNANO AMITERNO – Uffici tecnici del Comune a rilento sulle pratiche della ricostruzione. Incubo per le ditte impegnate nei lavori - facebook.com facebook

Ricostruzione post #alluvione. A #Cesena conclusi i lavori per migliorare la funzionalità idraulica del fiume #Savio. Interessati circa 2,5 chilometri di alveo nel tratto urbano della città La #notizia regioneer.it/Savio-30gen26 x.com