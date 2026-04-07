Riccardo Patrese ha commentato il possibile ritiro di Max Verstappen dalla Formula 1, affermando che la categoria non può permetterselo. Verstappen, quattro volte campione del mondo, non ha iniziato la stagione nel modo sperato e alcune voci hanno sollevato dubbi sul suo futuro in pista. La situazione attuale ha attirato l’attenzione di vari esperti e tifosi, mentre i team stanno monitorando da vicino gli sviluppi.

Non è stato l’avvio di stagione che Max Verstappen voleva nel Mondiale di F1. Il quattro-volte iridato sta facendo i conti con le problematiche tecniche di una Red Bull molto difficile da mettere a punto e nello stesso tempo è decisamente contrariato dalle nuove regole introdotte per questo campionato. Macchine e power unit di nuova generazione sono state fortemente criticate da Max, dal momento che a suo avviso il ruolo del pilota sarebbe ulteriormente ridimensionato. Per questo si parla in maniera sempre più insistente di un ritiro dalla massima categoria dell’automobilismo dell’olandese. Una presa di posizione che sarebbe clamorosa. Secondo Patrese, eventuali cambiamenti da parte della FIA potrebbero “convincere” Max: “Lui ha già tratto molta soddisfazione da ciò che ha raggiunto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Riccardo Patrese sul possibile ritiro di Max Verstappen: “La F1 non può permetterselo”

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