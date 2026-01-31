Riccardo Patrese su Michael Schumacher | Oggi non sa di essere sette volte campione del mondo di F1

Riccardo Patrese torna a parlare di Michael Schumacher e lo fa con parole che fanno riflettere. L’ex pilota italiano dice che l’ex campione di F1, oggi, non si rende conto di essere sette volte campione del mondo. In un momento in cui tutti sperano in un miglioramento delle sue condizioni di salute, Patrese ricorda con affetto e un pizzico di tristezza il grande campione tedesco.

In un momento in cui l’attenzione globale torna a focalizzarsi con speranza sulle condizioni di salute di Michael Schumacher, emerge la testimonianza carica di affetto e malinconia di Riccardo Patrese. L’ex pilota italiano, oggi 71enne e detentore per tre lustri del record di Gran Premi disputati, ha condiviso riflessioni profonde sul legame che lo unisce al sette volte campione del mondo, suo compagno di squadra in Benetton nel 1993. In un’intervista rilasciata a ‘hochgepokert.com’, Patrese non ha nascosto il dolore per il destino dell’amico: “Spero che Michael stia migliorando ogni giorno perché è un mio caro amico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

