Max Verstappen non ha ancora annunciato la data del suo ritorno al Nürburgring. La pausa della Formula 1 ad aprile, a causa della cancellazione dei GP del Bahrain e dell’Arabia Saudita, ha interrotto il programma del pilota. In assenza di gare in quel periodo, potrebbe approfittarne per prepararsi al rientro nel circuito tedesco. La 24 ore di fine maggio rimane l’evento più vicino in calendario.

Quando rivedremo Max Verstappen al Nürburgring? La pausa della F1 durante il mese di aprile in seguito alla cancellazione del GP Bahrain ed Arabia Saudita può aiutare l’0landese che altrimenti avrebbe dovuto attendere la 24h di fine maggio. Il quattro volte campione del mondo ha infatti la chance di svolgere ancora tre competizioni prima del main event che anche quest’anno sarà parte integrante dell’Intercontinental GT Challenge. Nell’ordine sono indette NLS 3, 4 e 5. Le prima si svolgerà sabato 11 aprile, mentre le altre due il weekend seguenti e varranno anche come ‘gare di qualificazione’ per la già citata corsa da un giorno. NLS 3 potrebbe essere disertata da diversi equipaggi ed anche da Winward Racing. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando tornerà Max Verstappen al Nürburgring? La pausa della F1 può aiutare

Articoli correlati

F1, quando sarà in pista Max Verstappen al Nürburgring Nordschleife?Max Verstappen correrà la 54ma edizione dell’ADAC RAVENOL 24h Nürburgring, appuntamento che vivremo nel weekend del 17 maggio e che sarà nuovamente...

F1, Max Verstappen torna al Nürburgring. Sabato l’appuntamento con NLS 2Max Verstappen torna in pista questo fine settimana in occasione della seconda competizione del 2026 per quanto riguarda il Nürburgring...

Contenuti e approfondimenti su Max Verstappen

Temi più discussi: F1, Max Verstappen torna al Nürburgring. Sabato l’appuntamento con NLS 2; F1, Verstappen (Red Bull): 'Felice per Kimi, la prima vittoria di tante'. Video; Verstappen è una furia: Degrado gomme, problemi vari, siamo impreparati! Non ho parole; Verstappen, con questa Red Bull è un calvario: Va tutto storto.

Quando tornerà Max Verstappen al Nürburgring? La pausa della F1 può aiutareQuando rivedremo Max Verstappen al Nürburgring? La pausa della F1 durante il mese di aprile in seguito alla cancellazione del GP Bahrain ed Arabia Saudita ... oasport.it

F1, Max Verstappen torna al Nürburgring. Sabato l’appuntamento con NLS 2Max Verstappen torna in pista questo fine settimana in occasione della seconda competizione del 2026 per quanto riguarda il Nürburgring Langstrecken-Serie ... oasport.it

“Le corse GT Al massimo, tu puoi dare gas a martello, senza dover dare un’occhiata al livello della batteria”. Queste le parole riportate da Autosport, ma altresì molto vecchie e dette nell’ultimo weekend in Cina da Max Verstappen ai media. È proprio così: nell facebook

Max Verstappen inarrestabile al Nürburgring: dominio nella NLS2 con Juncadella e Gounon #NLS #Mercedes #AMG x.com