Incidente mortale a Gravellona | chiusa la statale 229

Un incidente mortale ha provocato la chiusura della strada statale 229 nel tratto tra il chilometro 55,500 e il chilometro 60,100, nel territorio di Casale Corte Cerro vicino a Gravellona Toce. La strada è rimasta interdetta al traffico, e le autorità stanno gestendo le operazioni sul posto. La dinamica dell’incidente e le eventuali cause sono ancora in fase di accertamento.

Resta interdetta al traffico la strada statale 229 “del lago D’Orta” nel tratto compreso tra il chilometro 55,500 e il chilometro 60,100, nel territorio di Casale Corte Cerro, nei pressi di Gravellona Toce. Il provvedimento di Anas, che interessa entrambe le direzioni di marcia, si è reso indispensabile per permettere il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della carreggiata. Le barriere di protezione laterali sono state infatti pesantemente danneggiate durante il grave incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, il cui impatto è risultato fatale per uno degli occupanti del veicolo coinvolto. La gravità strutturale dei danni riportati dai dispositivi di ritenuta impedisce al momento il transito dei mezzi, rendendo necessari lavori di sostituzione immediata per tutelare l'incolumità degli automobilisti. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Incidente mortale ad Eboli, chiusa temporaneamente la Statale 18Un incidente mortale si è verificato lungo la strada statale 18 “Tirrena Inferiore” nel territorio di Eboli. Schianto mortale sull’Aurelia a Capalbio: chiusa la strada stataleCAPALBIO – Tragedia sulla strada statale Aurelia, dove un terribile scontro frontale tra due veicoli all’altezza di Capalbio ha provocato la morte di... Temi più discussi: Grave incidente a Gravellona, un'auto si ribalta per strada: morta una persona; Auto si ribalta sulla provinciale: tragedia a Gravellona Toce; Dopo l’incidente mortale resta chiusa la statale 229 tra Gravellona e Casale Corte Cerro; INCIDENTE MORTALE A GRAVELLONA TOCE. Incidente mortale a Gravellona: chiusa la statale 229Resta interdetta al traffico la strada statale 229 del lago D’Orta nel tratto compreso tra il chilometro 55,500 e il chilometro 60,100, nel territorio di Casale Corte Cerro, nei pressi di Gravellona ... novaratoday.it Grave incidente a Gravellona, un'auto si ribalta per strada: morta una personaGrave incidente nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 5 aprile, nel Vco, lungo la strada statale 229 del Lago d'Orta. All'altezza di Gravellona Toce un'auto si è ribaltata per cause in corso di ... novaratoday.it Incidente mortale a Osoppo: scontro tra moto e furgone, perde la vita un 49enne facebook Incidente mortale a Fornelli Tragedia sull’ex Statale 627. Tre auto si sono scontrate per cause da accertare. Ci sono un morto e sei feriti, di cui uno in gravi condizioni. La vittima è un 27enne della provincia di Isernia. #IoSeguoTgr x.com