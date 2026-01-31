Frana a Furore | messa in sicurezza completata riaperta la strada

La strada statale 163 Amalfitana a Furore è di nuovo aperta al traffico. I lavori di messa in sicurezza sono stati completati e il tratto interessato dalla frana è stato riaperto già dalla sera di ieri. Ora le auto possono passare senza rischi, dopo giorni di blocco e disagi per i residenti e i turisti.

Riaperto completamente il tratto di Furore lungo la statale 163 Amalfitana già a partire dalla tarda serata di ieri. Ultimati, infatti, i lavori di messa in sicurezza del costone roccioso interessato alla frana del 21 novembre. Buone notizie, dunque, per lavoratori, residenti e turisti che si.

