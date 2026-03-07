Il fronte anti-revenge porn del Garante incontra le croniste di Giornalisti 2.0

Una delegazione di giornaliste dell'associazione Giornalisti 2.0 si è incontrata con rappresentanti del Garante per discutere delle azioni messe in atto contro il revenge porn. L'incontro ha visto la partecipazione di entrambe le parti per affrontare questioni legate alla tutela della privacy online e alle iniziative di contrasto a contenuti diffamatori. La discussione si è concentrata sulle strategie di prevenzione e repressione di questi fenomeni.

Una delegazione di giornaliste dell’associazione di categoria Giornalisti 2.0, accompagnata dal presidente Maurizio Pizzuto, ha incontrato presso la sede dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali la Vice Presidente, professoressa Ginevra Cerrina Feroni, e il Segretario generale Luca Montuori. La visita, organizzata in vista della Giornata internazionale della donna dell’8 marzo, ha rappresentato un momento di confronto diretto tra chi lavora ogni giorno con le notizie e chi presiede alla tutela dei dati personali, con particolare attenzione ai diritti delle donne nello spazio digitale. Fin dalle prime battute l’intervento di... 🔗 Leggi su Iltempo.it

