Milano | gup su revenge porn ' da La Russa jr sincero dispiacere per ragazza'

A Milano, il giudice ha deciso di non procedere contro Leonardo La Russa Jr. per revenge porn, considerando il reato estinto per sopravvenuta prescrizione. La sentenza, emessa a dicembre, ha riconosciuto una somma

Milano, 19 gen. (Adnkronos) - Una somma "congrua" accompagnata da un "sincero dispiacere". Sono queste le motivazioni con cui la giudice dell'udienza preliminare di Milano Maria Beatrice Parati ha emesso, lo scorso 17 dicembre, una "sentenza di non luogo a procedere per sopravvenuta estinzione del reato" nei confronti di Leonardo Apache La Russa accusato di revenge porn per un video intimo registrato il 19 maggio del 2023. Se l'evento ha "certamente suscitato una sofferenza apprezzabile e suscettibile di risarcimento" nella giovane, si ricorda che l'episodio contestato è rimasto riservato e quindi "il danno morale si ritiene identificabile solo in quella sofferenza, in quel turbamento psicologico ingenerato dalla scoperta esposizione della propria immagine" catturata nel breve video poi inviato solo all'altro indagato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

La Russa jr, il gup:congruo risarcimento 25mila euro per revenge porn. Ma la ragazza rifiuta

La vicenda di Leonardo Apache La Russa, coinvolto in un caso di revenge porn, si conclude con un risarcimento di 25mila euro stabilito dalla gup di Milano, Maria Beatrice Parati. Nonostante la decisione, la ragazza ha rifiutato il pagamento. La vicenda riguarda una registrazione e la successiva condivisione di un rapporto sessuale avvenuto tra il giovane e l’allora 22enne, suscitando attenzione e riflessioni sulla tutela della privacy.

Caso La Russa jr, gup dispone risarcimento di 25mila euro per revenge porn

La decisione della GUP di Milano stabilisce un risarcimento di 25mila euro per il caso di revenge porn coinvolgente Leonardo La Russa Jr., figlio del presidente del Senato. La vicenda riguarda la diffusione di un video intimo girato con una ragazza di 22 anni e inviato a un amico. La sentenza estingue il reato, confermando l'importanza di affrontare temi di rispetto e tutela della privacy.

