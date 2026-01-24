Uomo appiedato a Imperia per un' avaria all' auto interviene la polizia e scatta l' arresto | scovata cocaina

A Imperia, un uomo fermato a causa di un guasto alla vettura è stato sottoposto a controllo dalla polizia. Durante l’intervento sono state rinvenute e sequestrate 31 dosi di cocaina, pronte per lo spaccio. L’uomo, un cittadino straniero, è stato arrestato. L’operazione si inserisce nelle attività di contrasto alla droga condotte dalle forze dell’ordine nella zona.

È di 31 dosi di cocaina sequestrate e una denuncia per detenzione ai fini di spaccio il risultato di un controllo effettuato dalla Polizia a Imperia. Un uomo straniero, già noto per i suoi legami con il mondo dello spaccio, è stato fermato dopo che la sua auto si è guastata, portando gli agenti a scoprire la droga nascosta nei pressi del luogo dell'avaria. Il controllo e i primi sospetti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l'episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, quando una pattuglia del Commissariato di Imperia ha notato un'auto ferma a bordo strada. Alla guida c'era uno straniero, già conosciuto alle forze dell'ordine per precedenti legati allo spaccio di sostanze stupefacenti.

