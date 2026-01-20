Urla di un uomo che chiede aiuto nel centro di Napoli la polizia interviene e scatta un arresto

Lunedì sera nel centro di Napoli, una chiamata di emergenza ha segnalato un uomo in difficoltà che urlava chiedendo aiuto. La Polizia di Stato è intervenuta prontamente, intervenendo per calmare la situazione. Durante l’intervento, è stato arrestato un 35enne algerino, noto alle forze dell’ordine, accusato di tentata rapina aggravata, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

