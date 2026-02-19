Garisenda 5 milioni per il montaggio dei tralicci E da aprile partono i cantieri per fondamenta

Il Comune di Bologna ha deciso di investire 5,5 milioni di euro per rafforzare la torre Garisenda, simbolo della città. La causa sono le preoccupazioni legate alla stabilità dell’edificio, che richiede interventi di messa in sicurezza. Da aprile partiranno i lavori per le fondamenta e il montaggio dei tralicci necessari. I cantieri si concentreranno principalmente sulla parte più fragile della struttura, coinvolgendo operai e tecnici specializzati. La ristrutturazione mira a preservare il monumento per le future generazioni.

Bologna, 19 febbraio 2026 – Sono pronti a essere investiti cinque milioni e mezzo di euro destinati alla messa in sicurezza della torre Garisenda, l'icona di Bologna. Si tratta di risorse in parte ottenute dalla Regione (che ha messo in campo 4 milioni, accelerando l'iter), in parte dal Comune, per 1,5 milioni. Lepore: "L'apertura del cantiere ad aprile". "Ora puntiamo all'apertura del cantiere entro aprile – ha spiegato in conferenza stampa il sindaco Matteo Lepore –. Prima si tratterà di posare le fondazioni, poi i sistemi attivi utili a posizionare i tralicci arrivati da Pisa, ora alla sede della Trevi a Cesena".