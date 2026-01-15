Una stazione elettrica Terna a Castelnuovo Val di Cecina | partito l' iter per il progetto da 50 milioni
È stato avviato l’iter autorizzativo per la costruzione di una nuova stazione elettrica Terna a Castelnuovo Val di Cecina, in provincia di Pisa. Il progetto, dal valore di 50 milioni di euro, è stato approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Questa iniziativa mira a migliorare l'infrastruttura energetica della zona, garantendo maggiore affidabilità e sicurezza nella distribuzione dell’energia.
Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha avviato l'iter autorizzativo per una nuova Stazione Elettrica di Terna nel Comune di Castelnuovo di Val di Cecina, in provincia di Pisa. L'opera, per la quale la società investirà oltre 50 milioni di euro, consentirà "di utilizzare al. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Leggi anche: A Castelnuovo di Val di Cecina una serata di gusto e tradizione: arriva la 'cena a buffet sotto il vischio e panfortata'
Leggi anche: Nuovi giochi per bambini nell’area della pista da pattinaggio di Castelnuovo di Val di Cecina
Terna pubblica l’elenco delle particelle interessate dai lavori a Trieste - Due opere per 80 milioni di euro: cavo interrato di 23 km tra la Stazione di Duino Aurisina e la Cabina “Roiano” e 9 km da Valmartinaga a Rozzol ... rainews.it
Reggio Calabria: Mosorrofa e la cabina elettrica contestata, sabato manifestazione di protesta facebook
#Trieste , Sottostazione Elettrica e Centrale Idrodinamica: le date delle visite guidate gratuite in programma a gennaio e febbraio. x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.