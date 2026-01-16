Polo scolastico di Scafati l’allarme di Grimaldi e Velardo del Pd sui fondi europei

Il Polo Scolastico di Scafati è al centro di crescenti preoccupazioni riguardo alla gestione dei fondi europei destinati al progetto. I consiglieri comunali del Partito Democratico e della coalizione “Ora e Sempre Scafati” hanno presentato un’interrogazione per evidenziare le criticità e monitorare l’andamento dei finanziamenti. La situazione richiede attenzione e trasparenza per garantire il corretto sviluppo dell’opera e l’utilizzo efficace delle risorse pubbliche.

Tempo di lettura: 2 minuti Desta forte preoccupazione l'evoluzione dell'opera del Polo Scolastico di Scafati, al centro di una interrogazione consiliare presentata dai consiglieri comunali del Partito Democratico e della coalizione "Ora e sempre Scafati". A lanciare l'allarme sono Michele Grimaldi e Francesco Velardo, che denunciano una gestione sempre più opaca e rischiosa di un intervento pubblico il cui costo è ormai quasi raddoppiato rispetto alle previsioni iniziali. « Siamo davanti a un'opera i cui costi sono letteralmente impazziti – dichiara Michele Grimaldi -. dai circa 10 milioni iniziali siamo arrivati a sfiorare i 20 milioni di euro.

