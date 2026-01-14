Scafati allarme sicurezza in piazza Vittorio Veneto l' appello di Grimaldi e Velardo del Pd

A Scafati, in piazza Vittorio Veneto, si torna a discutere di sicurezza. Grimaldi e Velardo del Pd lanciano un appello, sottolineando come la diminuzione della presenza di famiglie e il susseguirsi di sirene e vetrine vuote evidenzino una situazione che necessita di attenzione concreta, oltre le percezioni. È essenziale affrontare le problematiche di ordine pubblico per garantire un ambiente sicuro e tranquillo per tutti i cittadini.

"Quando il centro si svuota delle famiglie e restano solo sirene lontane e vetrine chiuse in fretta, il problema non è più percezione ma realtà. Piazza Vittorio Veneto continua a vivere una situazione di forte contrasto: attività commerciali storiche e nuove aperture che resistono, investono e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Leggi anche: Pacchi alimentari, i consiglieri comunali Grimaldi e Velardo (Pd): “Serve trasparenza nella gestione a Scafati”

Leggi anche: Pacchi alimentari, i consiglieri comunali Grimaldi e Velardo (Pd): “Serve trasparenza nella gestione a Scafati”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Scafati, allarme sicurezza in piazza Vittorio Veneto: Pd e “Ora e Sempre Scafati” chiedono il terzo turno dei vigili; Sicurezza a Scafati, Carotenuto: Situazione fuori controllo, serve un intervento immediato; Scafati, derubati mentre fanno la spesa: emergenza nel parcheggio cittadino; Scafati. Polo scolastico di via Oberdan, Aliberti: Sarà l'opera più grande mai realizzata negli ultimi trent'anni.

Paura a Scafati: bimbo azzannato da pitbull, soccorsi immediati e ricovero - Bimbo azzannato da pitbull a Scafati: grave ferita al volto, soccorsi immediati e allarme sulla convivenza tra bambini e cani di grossa taglia. notizie.it