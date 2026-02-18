Villa comunale interdetta all' utenza al via il restyling

Lunedì mattina, la Villa Comunale di Scafati sarà chiusa al pubblico perché inizia il restyling del parco giochi. La consegna dell’area al cantiere segna l’inizio di lavori che prevedono il rifacimento delle altalene, delle giostre e delle panchine. Un intervento che durerà alcune settimane, durante le quali i bambini non potranno usare l’area. Le operazioni puntano a migliorare la sicurezza e l’estetica del parco, rendendolo più accogliente per le famiglie della zona. La riapertura è prevista entro la fine dell’estate.

"Un intervento importante per restituire alla comunità uno spazio rinnovato, più sicuro e accogliente per i bambini e le famiglie" ha dichiarato il sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti Lunedì mattina è prevista la consegna dell'area della Villa Comunale a Scafati per l'avvio dei lavori di restyling del parco giochi. Secondo il cronoprogramma, gli interventi avranno una durata di circa 3 mesi, a partire da lunedì. Per tutta la durata dei lavori, l'area giochi sarà interdetta al pubblico per consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza. "Un intervento importante per restituire alla comunità uno spazio rinnovato, più sicuro e accogliente per i bambini e le famiglie" ha dichiarato il sindaco Pasquale Aliberti.