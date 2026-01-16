La Provincia di Monza e della Brianza ha avviato un importante progetto di restyling energetico grazie al finanziamento di 6,7 milioni di euro dal bando regionale ‘Energy4Schools’. Inserito nel quadro del programma Fesr 2021-2027, questo intervento mira a migliorare l’efficienza energetica degli edifici scolastici, contribuendo a un approccio più sostenibile e rispettoso dell’ambiente.

La Provincia di Monza e Brianza è tra i beneficiari del bando regionale ’Energy4Schools’, promosso nell’ambito del programma Fesr 2021-2027, Asse 2-Un’Europa più verde. Il progetto è stato convincente e l’ente si è aggiudicato un finanziamento di oltre 6,7 milioni di euro, destinato a interventi di efficientamento energetico e incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili negli edifici scolastici di proprietà provinciale. Il finanziamento rientra in una più ampia strategia regionale che punta a rendere il patrimonio edilizio scolastico più efficiente, sicuro e sostenibile, in linea con gli obiettivi europei di decarbonizzazione e resilienza climatica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gli interventi di restyling energetico. La Provincia vara il maxi progetto. E dal Pirellone arrivano 6,7 milioni

