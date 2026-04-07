La Saga, società che gestisce l'Aeroporto d'Abruzzo, ha comunicato che non ci sono restrizioni sui voli legate a limitazioni sul carburante. La notizia arriva dopo alcune voci diffuse nelle ultime ore, che indicavano possibili restrizioni per lo scalo di Pescara. La società ha precisato che lo scalo non sta affrontando problemi di approvvigionamento di carburante e che le operazioni aeree si svolgono normalmente.

Nessuna restrizioni ai voli per limitazione sui carburanti all'aeroporto d'Abruzzo. Lo fa sapere la Saga, società che gestisce lo scalo, rassicurando rispetto ad alcune notizie diffuse nelle ultime ore secondo cui l'aeroporto di Pescara sarebbe uno di quelli in cui il carburante. “Mantenendo operativa una sola autobotte, alcune operazioni di rifornimento degli aeromobili possono aver subito qualche rallentamento. Nel corso di questa settimana arriverà un mezzo sostitutivo - fa sapere -, consentendo il ripristino della normale operatività”. IlPescara è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.... 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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AEROPORTI Nessuna restrizione per i voli all'Aeroporto d'Abruzzo: Saga smentisce limitazioni sul carburante Il punto della situazione - facebook.com facebook

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