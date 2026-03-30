Global Broadcaster Television e Play Tv Network | sinergie

Global Broadcaster Television e Play Tv Network hanno annunciato una collaborazione tra i rispettivi responsabili. Alessandro Cardito, direttore di GBT, ha illustrato l’accordo con Roberto Libero, conduttore e show manager di Play Tv Network. La partnership riguarda aspetti legati alla programmazione e alle sinergie tra le due aziende nel settore della televisione.

Alessandro Cardito, Direttore Responsabile di GBT (Global Broadcaster Television) presenta l’alleanza sinergica e programmatica con Roberto Libero, Conduttore e Show Manager in Play Tv Network. Ma con trascorsi di Attore e Show Man. Global Broadcaster Television e Play Tv Network: Editoriale di Alessandro Cardito per la presentazione del nuovo Partenariato. “Amici di Play Tv Network, ho personalmente avuto il piacere di ascoltare il Vostro programma. Estremamente interessante e scorrevole. L’ho trovato significativo. Sia nella conduzione di Roberto Libero. Sia in quella di Sandra e di Zaira. Poi, anche nelle considerazioni autorevoli degli ospiti intervenuti. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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