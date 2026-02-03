Sant’Ilario al centro della polemica

La scuola di Sant’Ilario è di nuovo al centro di polemiche. Le tensioni tra genitori e amministrazione sono aumentate dopo alcune decisioni prese nelle ultime settimane. I residenti chiedono chiarimenti e si aspettano risposte chiare, mentre le tensioni si fanno sentire anche tra gli insegnanti. La situazione resta calda e potrebbe presto portare a nuove discussioni pubbliche.

I veleni tornano a scorrere e questa volta colpiscono il cuore più sensibile della comunità: la scuola. Il confronto tra il sindaco Daniela Colombo (nella foto) e Scossa Civica, il gruppo politico uscito da tempo dalla maggioranza dopo la rottura segnata dall'allontanamento dell'assessore Sergio Parini, si riaccende con toni durissimi attorno alla gestione dell'emergenza scolastica: la chiusura per inagibilità della media Da Vinci e la conseguente redistribuzione degli studenti negli altri plessi del territorio, in particolare nelle frazioni. Scossa Civica parla di gestione inadeguata e di problemi che non si stanno risolvendo e vengono minimizzati.

