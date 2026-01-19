Resident Evil Showcase | nuovo gameplay per Resident Evil Requiem collaborazioni con Porsche e Hamilton

Durante il Resident Evil Showcase di gennaio, Capcom ha presentato un nuovo gameplay di Resident Evil Requiem, evidenziando aspetti tecnici e collaborazioni con Porsche e Lewis Hamilton. L'evento ha fornito dettagli su gameplay e innovazioni, confermando l'uscita prevista per il 27 febbraio 2026. Questa presentazione ha offerto agli appassionati uno sguardo approfondito sul futuro del franchise, sottolineando l'importanza strategica di questo titolo.

Durante il Resident Evil Showcase di metà gennaio, Capcom ha mostrato un nuovo approfondimento su Resident Evil Requiem, confermando una serie di dettagli su gameplay, tecnologia e iniziative collaterali in vista dell’uscita fissata al 27 febbraio 2026. Due protagonisti e cambio prospettiva “al volo”. Il gioco alternerà due personaggi giocabili: Grace Ashcroft, analista dell’FBI, e Leon S. Kennedy, qui indicato come agente della DSO. L’elemento di design più rilevante riguarda la possibilità di giocare sia in prima persona sia in terza persona, con cambio di prospettiva in qualunque momento, scelta pensata per bilanciare immersione horror e lettura più “action” degli scontri. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

Capcom ha comunicato la data e l'orario del prossimo Resident Evil Showcase, un evento dedicato principalmente a Resident Evil Requiem. L'appuntamento offrirà aggiornamenti e dettagli sul titolo, consentendo ai fan di scoprire le ultime novità. L'evento si svolgerà in una data e ora specifiche, confermate dall'azienda, e rappresenta un momento importante per conoscere gli sviluppi della saga.

