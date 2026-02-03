Nemesis, il mostro iconico della saga Resident Evil, potrebbe tornare nella quinta parte della serie, intitolata Resident Evil Requiem. La conferma arriva da un video promozionale, che mostra qualche accenno alla presenza del personaggio, alimentando le speranze dei fan di rivederlo in azione. Si tratta di un ritorno che potrebbe cambiare le carte in tavola per il nuovo capitolo, ancora tutto da scoprire.

Nemesis, il mostro simbolo del terzo episodio della saga Resident Evil, tornerà nella quinta parte della serie, Resident Evil Requiem, secondo quanto rivelato nel nuovo video promozionale. Lo splashscreen, intitolato “Evil Has Always Had A Name”, presenta un’ombra, una sagoma e un passo pesante all’interno del fumo, riconoscibile come l’incubo della saga: Nemesis. Il video, ambientato durante l’evento chiave del Raccoon City Incident, mostra la figura del mostro comparire all’incirca al minuto 1:33, sullo sfondo mentre la polizia avanza verso una nube di fumo presso il dipartimento RPD. La sua apparizione, breve e silenziosa, è stata vista soprattutto in un contesto narrativo legato alla coerenza del mondo di Resident Evil, in particolare con l’episodio Requiem. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nemesis ritorna nella quinta parte di Resident Evil?

Approfondimenti su Resident Evil Requiem

Capcom ha comunicato la data e l'orario del prossimo Resident Evil Showcase, un evento dedicato principalmente a Resident Evil Requiem.

Durante il Resident Evil Showcase di gennaio, Capcom ha presentato un nuovo gameplay di Resident Evil Requiem, evidenziando aspetti tecnici e collaborazioni con Porsche e Lewis Hamilton.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Resident Evil Requiem: online il corto live-action con Maika Monroe. La potente e adrenalinica esperienza horror promessa da Resident Evil Requiem fa da sfondo alle terrorizzanti atmosfere del nuovo cortometraggio che precede l'attesissimo lancio del pros - facebook.com facebook

Ripercorriamo assieme la nascita di una delle saghe di videogiochi che, da 30 anni, ha dato vita alle paure di milioni di videogiocatori. #ResidentEvil x.com