La foto del pentito del clan Senese con Giorgia Meloni e i suoi strani rapporti con Fratelli d'Italia

Un ex referente del clan Senese in Lombardia, ora collaboratore di giustizia, ha rilasciato dichiarazioni nel caso Hydra riguardo a presunti rapporti con il partito Fratelli d’Italia. Nel 2018, aveva affermato di possedere contatti rilevanti all’interno del movimento politico. Recentemente, è circolata una foto che lo ritrae insieme alla leader del partito, suscitando attenzione sui possibili legami tra l’organizzazione criminale e alcuni esponenti politici.

Gioacchino Amico, ex referente del clan Senese in Lombardia, oggi collaboratore di giustizia nel caso Hydra, nel 2018 sosteneva di avere importanti contatti dentro Fratelli d'Italia. Report ha pubblicato una foto che si scattò con Giorgia Meloni a un evento elettorale del 2019: due settimane dopo avrebbe accompagnato l'europarlamentare di FdI Carlo Fidanza a un evento di Grande Nord. 🔗 Leggi su Fanpage.it “Com’era davvero, assurdo”. Angelo con le sembianze di Giorgia Meloni, ora la scoperta choc: svelata la foto prima del restauro (FOTO)Il caso dell’affresco con l’angelo nella Cappella del Crocifisso della Basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma ha attirato l’attenzione dopo la... Giorgia Meloni festeggia il compleanno in Giappone con la figlia, gli auguri di Fratelli d’ItaliaLa presidente del Consiglio si trova in Asia per il bilaterale con la premier nipponica. Temi più discussi: La foto del pentito dei Senese con Meloni. Report rivela: vicino a FdI, aveva un pass alla Camera; La foto del pentito del clan Senese con Giorgia Meloni e i suoi strani rapporti con Fratelli d'Italia; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 7 aprile: la rassegna stampa; Il Pd visita il carcere di Torino: Fare luce sulla morte del pentito Pace. La foto del pentito del clan Senese con Giorgia Meloni e i suoi strani rapporti con Fratelli d’ItaliaGioacchino Amico, ex referente del clan Senese in Lombardia, oggi collaboratore di giustizia nel caso Hydra, nel 2018 sosteneva di avere importanti contatti ... fanpage.it La foto del pentito dei Senese con Meloni. Report rivela: vicino a FdI, aveva un pass alla CameraInchiesta sui rapporti tra esponenti di Fratelli d'Italia e ambienti legati al clan. Nello scatto con la leader della destra del 2019 posa Gioacchino Amato, ... repubblica.it Alla fine della manifestazione, il referente in Lombardia del clan Senese avvicina Giorgia Meloni e le chiede di scattare un selfie insieme. La futura presidente del Consiglio si mette in posa accanto a lui. Amico inizia subito a capitalizzare la foto inviandola alla x.com Report. . Esclusivo: Il selfie di Giorgia Meloni con il referente del clan Senese Il 2 febbraio del 2019 all’Hotel Marriott di Milano era presente l’intero gotha di Fratelli d’Italia. L’occasione era la prima grande iniziativa politica del partito al nord, in vista delle Europ - facebook.com facebook