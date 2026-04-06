Lucia Ilardo a letto con Renato al GF lui lo racconta a Blu | Te l’ha detto che me l’ha data?

Renato Biancardi ha confidato a Blu di aver trascorso una notte con Lucia Ilardo al Grande Fratello Vip, chiedendole se fosse a conoscenza di quanto accaduto. Durante una conversazione, ha affermato di aver ricevuto questa informazione da Lucia due giorni prima. La discussione si è svolta tra i concorrenti del reality, senza ulteriori dettagli sui contorni dell’episodio.

Renato Biancardi si vanta della notte trascorsa con Lucia Ilardo al Grande Fratello Vip. A Blu, come l’ultimo gentiluomo uscito dalla penna di Colleen Hoover, ha detto: “Te l’ha detto che due giorni fa me l’ha data?”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Lucia Ilardo piange per Rosario Guglielmi al GF Vip: “Con lui avrei fatto un figlio, spero che…”Lucia Ilardo parla di Rosario Guglielmi e non trattiene le lacrime, cosa ha detto sull’ex fidanzato al GF Vip Quella tra Lucia Ilardo e Rosario...

Leggi anche: “Mutanda Gate”, al GF VIP Lucia Ilardo contro Renato e Nicolò

Temi più discussi: Renato e Lucia a letto insieme nella notte al GF: Le lenzuola si muovevano in modo assurdo; GF Vip 8, Raul affonda Lucia: Avresti potuto evitare di andare a letto con Renato; Grande Fratello VIP: Uno spostamento di letti provoca lo sconcerto di Renato Video; GF Vip, notte bollente tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi: Non ci hanno fatto dormire.

Renato e Lucia a letto insieme nella notte al GF: Le lenzuola si muovevano in modo assurdoRenato Biancardi e Lucia Ilardo fanno pace sotto le coperte al Grande Fratello Vip e le telecamere della regia sono costrette a inquadrare un altro ... fanpage.it

Grande Fratello Vip, complicità tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi: Si è sentito tuttoUna notte di chiarimenti tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi sotto le coperte si trasforma in un momento di forte complicità, riaccendendo dubbi, interpretazioni e reazioni tra i coinquilini. notizie.it

Francesca Manzini e Raimondo Todaro svelano i dettagli della notte passionale tra Renato Biancardi e Lucia Ilardo al GF Vip facebook

"Grande Fratello Vip", Lucia Ilardo non accetta la nomination di Renato Bianciardi: "Non ha senso" #luciailardo x.com