Regione pioggia di finanziamenti alle imprese che assumono a tempo indeterminato e innovano il loro business

La regione ha annunciato un nuovo pacchetto di finanziamenti destinati alle imprese che assumono a tempo indeterminato e investono in innovazione. La misura è stata approvata nell’ambito della legge finanziaria regionale 2025 e sarà gestita attraverso l’ente regionale Irfis-FinSicilia. L’obiettivo dichiarato è di sostenere l’occupazione e stimolare gli investimenti nel settore privato. La decisione è stata comunicata dal governo regionale, con l’intento di favorire lo sviluppo economico locale.

Il governatore Schifani ha annunciato un pacchetto di misure da 239 milioni di euro che verranno erogate tramite Irfis per sostenere l'occupazione. Previsti anche incentivi per south working, efficienza energetica e interventi edilizi sul territorio. Ecco il calendario degli avvisi Sostenere occupazione, investimenti e innovazione: con questi obiettivi il governo Schifani, attraverso Irfis-FinSicilia, dà il via a un nuovo pacchetto di misure previste dalla legge finanziaria regionale 2025. Con un budget complessivo di 239 milioni di euro, gli interventi puntano a rafforzare il tessuto produttivo locale, favorire la crescita delle imprese e promuovere il lavoro stabile. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Torna Club DII: dal talento degli studenti alle imprese che innovano, un anno di sfide e opportunitàla città del Santo riaccende i riflettori sul dialogo tra università e tessuto produttivo. ITS Academy, FDI presenta una Pdl: credito d’imposta alle imprese che assumono under 30 e rafforzano i partenariati formativiLa deputata di Fratelli d’Italia Letizia Giorgianni ha presentato alla Camera una proposta di legge sugli ITS Academy e le imprese. Temi più discussi: Pioggia di fondi per cinema e teatri: da Regione altri 6 milioni per le sale lombarde; Maltempo e danni economici: Regione Puglia richiede stato d'emergenza e finanziamenti; Sanità di Montagna, Del Bianco attacca: I 30 milioni della Regione? Sono un taglio netto di 24 milioni; Maltempo, richiesto lo stato di emergenza per tutta la Puglia. Decaro: Danni in tutta la Regione. Lavoro e imprese, pioggia di soldi dalla Regione: 239 milioni per assunzioni e investimenti in SiciliaIn arrivo i primi bandi gestiti da Irfis: incentivi per contratti stabili, sostegno alle aziende, interventi su energia, edilizia e rientro dei lavoratori da remoto ... agrigentonotizie.it Pioggia di finanziamenti dalla Protezione CivileI contributi stanziati per i Coc dei Comuni di Carro e Calice al Cornoviglio. Serviranno per le opere infrastrutturali e la riqualificazione del ponte a Pignone . . E’ di oltre 900 mila euro il ... lanazione.it La crisi nella crisi quella della fabbrica Stellantis di Piedimonte San Germano. Meno di venti giorni lavorativi nei primi tre mesi dell'anno. Domani, incontro tra Regione Lazio e Sindacati Tgr Rai Lazio - facebook.com facebook Qual è la tua regione Pokémon preferita #Pokemon30 x.com