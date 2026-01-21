ITS Academy FDI presenta una Pdl | credito d’imposta alle imprese che assumono under 30 e rafforzano i partenariati formativi

ITS Academy, FDI propone una legge per incentivare le assunzioni di under 30 e rafforzare i partenariati formativi tra imprese e istituzioni. La deputata Letizia Giorgianni di Fratelli d’Italia ha presentato alla Camera un disegno di legge che introduce un credito d’imposta dedicato alle imprese che assumono giovani e collaborano con le ITS Academy, al fine di favorire l’occupazione e la formazione professionale.

La deputata di Fratelli d’Italia Letizia Giorgianni ha presentato alla Camera una proposta di legge sugli ITS Academy e le imprese. Il testo ha iniziato l’iter in commissione e punta a ridurre il disallineamento tra formazione e domanda del mercato del lavoro. La prima firmataria ha spiegato il problema alla base dell’iniziativa legislativa: “Troppo spesso oggi continua ad esserci un mismatch tra formazione ed esigenze delle imprese. Noi vogliamo cercare di abbattere questo disallineamento e abbiamo puntato tutto sugli ITS Academy”. Gli ITS Academy svolgono da anni la funzione di rafforzamento delle competenze necessarie per l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Giorgianni: un credito d’imposta per le aziende che sostengono la formazione negli Its AcademyGiorgianni propone un credito d’imposta dedicato alle aziende che investono nella formazione presso le ITS Academy.

