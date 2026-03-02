Torna Club DII | dal talento degli studenti alle imprese che innovano un anno di sfide e opportunità

Domani, martedì 3 marzo alle 16, nella città del Santo, si riaccendono i riflettori sul ritorno di Club DII, un'iniziativa che mette in evidenza il talento degli studenti e le imprese che innovano. L'evento punta a creare uno spazio di confronto tra il mondo accademico e il tessuto produttivo locale, offrendo un'occasione per discutere di sfide e opportunità nel settore.

la città del Santo riaccende i riflettori sul dialogo tra università e tessuto produttivo. Domani, martedì 3 marzo alle 16.30, al Centro culturale Altinate San Gaetano, si apre ufficialmente il secondo anno di Club DII, il programma nato dalla sinergia tra il Dipartimento di Ingegneria.