Schifani accelera sulla stabilità | 239 milioni per lavoro imprese ed energia

Il presidente del Senato ha annunciato un piano rapido per attuare le misure della legge di Stabilità, con 239 milioni di euro destinati a lavoro, imprese ed energia. È prevista una tabella di marcia dettagliata, con scadenze settimanali, per trasformare le disposizioni in bandi concreti e immediatamente attivi. La priorità è avviare subito le iniziative previste.