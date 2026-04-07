Fonderie Pisano avanti sulla vertenza | intesa tra Regione e sindacati per conciliare ambiente e lavoro

Nella sede dell’assessorato al Lavoro della Regione Campania si è svolta una riunione tra rappresentanti sindacali e istituzioni regionali. L'incontro ha portato a un'intesa che mira a conciliare le esigenze legate all’ambiente e al mantenimento dei posti di lavoro presso le Fonderie Pisano. La discussione ha visto un confronto diretto tra le parti, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici dell’accordo.

Accordo strategico nell'assessorato regionale in vista del tavolo Mimit del 20 aprile: «Non sacrificare né l'occupazione né il territorio» Un passo avanti nella vertenza Fonderie Pisano. La riunione tenutasi nella sede dell'assessorato al Lavoro della Regione Campania ha segnato un momento di convergenza tra le parti sindacali e le istituzioni regionali. Il punto qualificante dell'incontro è la volontà di non contrapporre tutela ambientale e salvaguardia dei posti di lavoro. «L'idea di riuscire a tenere insieme le compatibilità ambientali con le garanzie occupazionali è un punto su cui tutti convergiamo», precisa la nota. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Fonderie Pisano, SOS dei sindacati alla Regione: “Situazione drammatica”Tempo di lettura: 2 minutiSuona come un Sos la richiesta avanzata al presidente della regione e agli assessori al lavoro e alle attività produttive... Fonderie Pisano, parla il presidente della Commissione Ambiente Flocco: “Scelta giusta della Regione”“Il decreto di rigetto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) alle Fonderie Pisano segna un passaggio decisivo per Salerno e per tutta la... Temi più discussi: Vincenzo De Luca a Fratte, Forte attacca: La chiesa resti fuori; La dott. Cirillo al servizio della gente di Montefredane. Aperto il nuovo studio di medicina generale; La Salernitana punta sul fattore Arechi col Benevento; Lanocita a suo sostegno la moglie di Vincenzo Napoli. Fonderie Pisano: Cgil e Fiom, Definita unità di intenti per risolvere crisi complessaLa riunione di oggi sulla vertenza Fonderie Pisano, che si è svolta nella sede dell'assessorato al lavoro, è stata importante perché con i tre assessori ... napolivillage.com Vertenza Fonderie Pisano, oggi i sindacati in RegioneOGGI IN ASSESSORATO AL LAVORO CON SAGGESE E BONAVITACOLA Si terrà questo pomeriggio, alle ore 15.30, all’assessorato al Lavoro della Regione Campania a Napoli, l’incontro richiesto da Cgil e Fiom Cam ... irpiniaoggi.it FONDERIE PISANO, INCONTRO IN REGIONE CAMPANIA. PRESENTI ANCHE GLI OPERAI CON LE LORO FAMIGLIE Oggi pomeriggio, al Centro Direzionale di Napoli, l’incontro tra i rappresentanti sindacali delle Fonderie Pisano di Salerno con la Regi - facebook.com facebook FONDERIE PISANO: ECCO LE PROSSIME TRE DATE DECISIVE PER IL FUTURO GUARDA IL VIDEO x.com