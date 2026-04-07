Reggio Emilia ottantenne in carrozzina aggredito e derubato

Un uomo di ottant’anni in sedia a rotelle è stato vittima di un'aggressione e di un furto nel pomeriggio di oggi, vicino alla stazione ferroviaria di Reggio Emilia. L’episodio si è verificato in un’area frequentata da pendolari e passanti, mentre la vittima si trovava sul posto. La polizia è intervenuta sul luogo per raccogliere testimonianze e avviare le indagini.

Un ottantenne in carrozzina è stato aggredito e derubato nel tardo pomeriggio di oggi a Reggio Emilia, precisamente nell’area della stazione ferroviaria. L’episodio è avvenuto tra via Tondelli e via Don Alai, dove un malvivente ha colpito la vittima alle spalle. L’azione è stata rapida: l’aggressore ha strappato via il borsello all’uomo, causandone la caduta a terra. A causa del colpo, l’anziano ha riportato alcune escoriazioni lievi, mentre il colpevole è riuscito a dileguarsi immediatamente dopo il furto. La ricerca dell’autore e l’intervento dei Carabinieri. I militari sono intervenuti tempestivamente sul luogo del fatto per coordinare i primi soccorsi e raccogliere le testimonianze. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio Emilia, ottantenne in carrozzina aggredito e derubato Reggio Emilia, anziano in carrozzina rapinato del borselloReggio Emilia, 7 aprile 2026 - La delinquenza non si ferma neppure di fronte a una grave disabilità. Reggio Emilia, aggredito per vendicare rissa del giorno primaReggio Emilia, 25 febbraio 2026 – Lo hanno attirato in trappola col pretesto di un incontro di lavoro.