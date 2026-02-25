reggio emilia aggredito per vendicare rissa del giorno prima

Reggio Emilia, 25 febbraio 2026 – Lo hanno attirato in trappola col pretesto di un incontro di lavoro. In realtà le intenzioni erano altre per un egiziano di 42 anni abitante a Reggio Emilia, che all’arrivo sul luogo concordato, nei pressi della stazione ferroviaria in centro città, è stato aggredito da quattro connazionale e picchiato con violenza. Era accaduto lo scorso novembre e ora le indagini dei carabinieri hanno portato all’identificazione dei presunti autori del pestaggio. Si tratta di quattro egiziani senza fissa dimora, tra i 20 e i 25 anni di età, ora denunciati per concorso in lesioni personali aggravate. La vittima era stata contattata da uno sconosciuto per un colloquio di lavoro, in piazzale Europa, nell’area retrostante la stazione. Ma all’appuntamento c’erano i quattro aggressori: prima gli insulti, poi le botte, colpito con calci, pugni, catene e bastoni. Il gruppetto era poi fuggito su un’auto di colore scuro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

