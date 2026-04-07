Reggio Emilia, 7 aprile 2026 - Un anziano in sedia a rotelle è stato vittima di una rapina nel pomeriggio di oggi. Secondo quanto si è appreso, un uomo si sarebbe avvicinato alla persona e, minacciandola, avrebbe sottratto il borsello. La vittima, residente in zona, si trovava in strada quando l'evento si è verificato. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per le indagini.

Reggio Emilia, 7 aprile 2026 - La delinquenza non si ferma neppure di fronte a una grave disabilità. Lo dimostra l’episodio accaduto nel tardo pomeriggio di oggi nella zona della stazione storica di Reggio Emilia, dove un pensionato disabile, ottantenne, è stato rapinato da uno sconosciuto, il quale si è avvicinato all’anziano, sorpreso alle spalle, per strappargli il borsello che aveva con sé. La vittima, costretto a spostarsi su una carrozzina a causa del suo handicap, di fronte a quella situazione ha perso l’equilibrio. La carrozzina, per la violenza esercitata dal malvivente, è rovinata a terra, con l’anziano che ha riportato alcune escoriazioni, per fortuna non gravi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Reggio Emilia, anziano in carrozzina rapinato del borsello

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