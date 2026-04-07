Reggio Emilia | 12 milioni per Porta Santa Croce e nuovi sottopassi

Da ameve.eu 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Reggio Emilia sono iniziate oggi le modifiche alla viabilità nell’area di via Roma. Le variazioni riguardano i lavori di ristrutturazione di Porta Santa Croce e la realizzazione di un sottopasso destinato a pedoni e ciclisti. Sono stati stanziati 12 milioni di euro per questi interventi, che prevedono l’avvio delle attività di cantiere e la gestione temporanea del traffico nella zona.

A Reggio Emilia iniziano oggi le variazioni alla circolazione stradale nell’area di via Roma per permettere l’avvio dei lavori di ammodernamento di Porta Santa Croce e la costruzione di un passaggio sotterraneo per pedoni e ciclisti. L’intervento prevede che, a partire da questo martedì 7 aprile 2026, l’ultimo segmento di via Roma sia inaccessibile ai veicoli fino al raggiungimento della circonvallazione. Tale limitazione rimarrà attiva per tutto il mese di aprile. Le modifiche toccano anche i servizi di sosta: l’ingresso al parcheggio dei Cappuccini da piazza Duca degli Abruzzi è ora vietato, rendendo possibile l’accesso e l’uscita esclusivamente tramite via Nobili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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