Reggio Emilia | 12 milioni per Porta Santa Croce e nuovi sottopassi

A Reggio Emilia sono iniziate oggi le modifiche alla viabilità nell’area di via Roma. Le variazioni riguardano i lavori di ristrutturazione di Porta Santa Croce e la realizzazione di un sottopasso destinato a pedoni e ciclisti. Sono stati stanziati 12 milioni di euro per questi interventi, che prevedono l’avvio delle attività di cantiere e la gestione temporanea del traffico nella zona.

A Reggio Emilia iniziano oggi le variazioni alla circolazione stradale nell’area di via Roma per permettere l’avvio dei lavori di ammodernamento di Porta Santa Croce e la costruzione di un passaggio sotterraneo per pedoni e ciclisti. L’intervento prevede che, a partire da questo martedì 7 aprile 2026, l’ultimo segmento di via Roma sia inaccessibile ai veicoli fino al raggiungimento della circonvallazione. Tale limitazione rimarrà attiva per tutto il mese di aprile. Le modifiche toccano anche i servizi di sosta: l’ingresso al parcheggio dei Cappuccini da piazza Duca degli Abruzzi è ora vietato, rendendo possibile l’accesso e l’uscita esclusivamente tramite via Nobili. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio Emilia: 12 milioni per Porta Santa Croce e nuovi sottopassi Sicurezza idraulica: dal Consorzio Bonifica 2,8 milioni per lavori urgenti a Santa Maria a Monte, Santa Croce e CastelfrancoL'assemblea dell'Ente ha approvato tre variazioni di bilancio, stanziando complessivamente 7 milioni di euro per gli interventi nel pisano, nella... Reggio E: Allarme sventa furto in chiesa, Santa Croce nel mirinoREGGIO EMILIA – Un tentativo di furto è stato sventato la scorsa notte alla Chiesa di San Paolo, situata in via Regina Margherita a Reggio Emilia. Temi più discussi: Fatture false e società cartiere: sequestro da oltre 1,1 milioni di euro, 14 indagati fra Parma, Reggio Emilia, Cremona e Crotone; La metà del Parmigiano Reggiano va all'estero; Spergola, scommessa da vincere; Obiettivo Champions: il Como pronto a emigrare al Mapei di Reggio Emilia per il suo sogno europeo. Reggio Emilia, sequestrati 36 milioni di euro all'imprenditrice delle truffe seriali: «Società intestate ad altri per avere finanziamenti e fare la bella vita»Oltre 36 milioni di euro sequestrati a un’imprenditrice emiliana con parecchi precedenti alle spalle e ai suoi figli. Ha un enorme impatto economico e ramificazioni in mezza Italia l’operazione ... corrieredibologna.corriere.it Reggio Emilia, i dispositivi difettosi Meta System montati sulle auto Stellantis. Vittoria contro l'assicurazione: «Arrivano 3,5 milioni di euro per la liquidazione»La sentenza del tribunale civile di Reggio Emilia stabilisce che Unipol dovrà versare la cifra ai curatori della Meta System ... corrieredibologna.corriere.it Pescara: tris a Reggio Emilia x.com Il Mercato Europeo è ufficialmente approdato a Reggio Emilia. Decine di stand hanno aperto in piazza della Vittoria e in piazza Martiri del 7 Luglio. Si va avanti fino a Pasquetta compresa. Ecco cosa si può trovare - facebook.com facebook