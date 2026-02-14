Cannizzaro presenta i dieci punti di FI per Reggio Calabria | Il candidato? A breve e sarà il migliore

Francesco Cannizzaro ha annunciato i dieci punti di Forza Italia per Reggio Calabria, spiegando che il candidato sindaco arriverà presto e sarà il migliore. La sua dichiarazione arriva dopo aver ascoltato le proposte di altri partiti e osservando da vicino le esigenze della città. Cannizzaro ha aggiunto che il nome sarà comunicato nelle prossime settimane, promettendo un candidato forte e competente.

Il deputato e segretario regionale azzurro presenta agli alleati e ai cittadini il programma del partito per le prossime elezioni, ma per il nome del sindaco ci sarà da aspettare ancora Francesco Cannizzaro aspetta il termine dell'evento per rispondere alla domanda che tutti si fanno da settimane. Il nome del candidato sindaco del centrodestra oggi non arriverà e spiega il perché. “Lo so che c'è in platea un po' di delusione, perché qualcuno si aspettava questo. Ed è successo di tutto in queste settimane. Telefonate, iniziative a trappola, per capire e strappare un nome”. “Addirittura - scherza il parlamentare e segretario regionale di Forza Italia - è girata fuori una vignetta dove si dice che Cannizzaro annuncia che si sposa.🔗 Leggi su Reggiotoday.it VIDEO| Maltempo in Calabria, Cannizzaro: "Vicini ai sindaci, il parlamento sarà in prima linea" Il deputato Francesco Cannizzaro di Forza Italia ha espresso solidarietà alle comunità calabresi colpite dal ciclone Harry, sottolineando l’impegno delle istituzioni e la vicinanza ai sindaci. Teatro Cilea di Reggio Calabria presenta “Il medico dei pazzi” con testo di Romy Bauer Questa sera il Teatro Cilea di Reggio Calabria ha portato in scena “Il medico dei pazzi”, una commedia di Eduardo Scarpetta. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Maltempo Reggio Calabria, il clamoroso caso del tavolo di ping-pong da 77kg sollevato dal vento: ieri notte è stato un downburst facebook Maltempo al Centro-Sud, Calabria e Sicilia in crisi Criticità a Catanzaro e Reggio Calabria. Bufera in Sicilia, scuole chiuse ed Eolie isolate x.com