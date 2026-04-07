Regeni oggi Giuli in aula per spiegare il no ai fondi al documentario di Manetti Intanto Mereghetti e Galimberti si dimettono dalla commissione

Oggi in aula il ministro della Cultura sarà chiamato a rispondere alle domande sulla decisione della commissione cinema di escludere il documentario su Giulio Regeni dalla lista dei titoli ritenuti di interesse culturale. Nel frattempo, due membri della stessa commissione si sono dimessi, mentre il ministro Giuli dovrà spiegare i motivi di questa valutazione e le ragioni che hanno portato alla decisione di non sostenere finanziariamente il progetto.

I mancati finanziamenti al doc su Regeni accendono le polemiche sulla commissione. E ancora si parla dei 1,49 milioni dati al film Albatros Toccherà al ministro della Cultura, Alessandro Giuli, spiegare oggi alla Camera, durante il question time, perché secondo la commissione cinema, il documentario Giulio Regeni, tutto il male del mondo non è un’opera di “interesse culturale” e quindi “non meritevole di sostegno pubblico”. A chiamare il ministro alla spiegazione il Pd, che ieri non solo ha contestato la decisione sul documentario diretto da Simone Manetti, che ricostruisce la vicenda del ricercatore italiano ucciso in Egitto nel 2016, ma ha proprio messo in dubbio gli stessi criteri di assegnazione dei contributi e la trasparenza degli aiuti pubblici. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Regeni, oggi Giuli in aula per spiegare il “no” ai fondi al documentario di Manetti. Intanto Mereghetti e Galimberti si dimettono dalla commissione Mereghetti e Galimberti si dimettono dalla commissione del Mic dopo il no ai fondi per il film su Regeni. “Scelta di coerenza”Roma, 7 aprile 2026 – Dopo le polemiche sul mancato finanziamento del docufilm su Giulio Regeni, arrivano le dimissioni di due dei componenti della... Caso Regeni, Mereghetti e Galimberti si dimettono dalla commissione del Ministero della CulturaAlla vigilia del question time al quale è stato chiamato il ministro della Cultura Alessandro Giuli per rispondere sul mancato finanziamento al... Temi più discussi: Regeni, Giuli in aula per spiegare il no ai fondi al documentario; Niente finanziamenti al docufilm su Regeni, si dimettono due commissari Mic; Fa discutere il mancato sostegno al documentario su Regeni, prime dimissioni. Giuli risponderà alla Camera; Film su Regeni, Mereghetti e Galimberti via dalla commissione del Mic. Fondi negati al film su Giulio Regeni. Chi si dimette, chi si dissocia, chi chiede a Giuli di chiarirePaolo Meneghetti e Massimo Galimberti rassegnano le dimissioni dalla commissione cinema del Ministero. Gli autori manifestano il loro disaccordo in una nota. huffingtonpost.it Fondi negati al film su Regeni: dimissioni di Mereghetti e Galimberti dalla CommissioneIl caso Regeni riaccende il dibattito sui criteri di assegnazione dei fondi al cinema, tra discrezionalità delle valutazioni, accuse di politicizzazione e dimissioni nella Commissione. notizie.it Intanto buona Pasqua. Chi ha visto questo film È davvero così raccapricciante Dove lo trovo facebook