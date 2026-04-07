Real Madrid-Bayern Monaco Champions League 07-04-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Comparazione bonus over 1.5 a 8.00

Sabato di Pasqua caratterizzato da un incontro di Champions League tra il Real Madrid e il Bayern Monaco, programmato per le 21:00. Le formazioni sono state annunciate, e sono disponibili quote e pronostici, con particolare attenzione all'opzione over 1.5 a quota 8.00. Nel frattempo, il Real Madrid ha subito una sconfitta nel campionato nazionale, lasciando la Liga, che si era avvicinata alla conclusione, con il Barcellona che ha vinto all'ultimo momento.

Sabato di Pasqua con la colomba avvelenata per il Real Madrid: la sensazione è che la Liga sia volata via con la sconfitta di Son Moix, che ha preceduto di poche ore la vittoria del Barcellona al Metropolitano. I blaugrana sono volati a +7, un vantaggio difficilissimo da colmare per una squadra che continua ad. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Real Madrid-Bayern Monaco (Champions League, 07-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Comparazione bonus, over 1.5 a 8.00 Real Madrid-Bayern Monaco (Champions League, 07-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Tedeschi imbattuti al Bernabeu?Sabato di Pasqua con la colomba avvelenata per il Real Madrid: la sensazione è che la Liga sia volata via con la sconfitta di Son Moix, che ha... Real Madrid-Bayern Monaco (Champions League, 07-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Sfida tra due colossi europeiSabato di Pasqua con la colomba avvelenata per il Real Madrid: la sensazione è che la Liga sia volata via con la sconfitta di Son Moix, che ha... Temi più discussi: Real-Bayern, probabili: Vinicius e Mbappe sfidano Kane al Bernanbeu; Real Madrid-Bayern Monaco: dove vederla (tv e streaming), orario e probabili formazioni dei quarti di Champions; Real Madrid-Bayern Monaco, le probabili formazioni della partita di Champions League; Real Madrid-Bayern Monaco: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions League. Real Madrid-Bayern Monaco: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions LeagueI Blancos di Alvaro Arbeloa ospitano al Santiago Bernabeu i bavaresi di Vincent Kompany nell'andata dei quarti di finale. Tra una settimana il ritorno all'Allianz Arena ... tuttosport.com Real Madrid-Bayern Monaco pronostico e quote, la chicca sul matchScopri il pronostico su Real Madrid-Bayern Monaco con un focus sulla chicca dell'esperto nelle quote risultato esatto dei Quarti di Finali di Champions. calciomercato.com Champions League, i quarti: domani Real Madrid-Bayern Monaco. Probabili formazioni e dove vedere il super match - facebook.com facebook Real Madrid-Bayern Monaco in diretta alle 21 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW #SkySport #RealBayern #UCL #SkyUCL x.com