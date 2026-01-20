Real Madrid-Monaco | al Bernabeu Mbappé guida i blancos contro il suo passato
Il match tra Real Madrid e Monaco al Bernabeu vede Kylian Mbappé protagonista, affrontando la sua ex squadra. In 14 incontri disputati contro il Monaco, il calciatore francese ha partecipato attivamente, contribuendo a 15 reti. Un confronto che mette in evidenza la sua crescita e il suo ruolo chiave nel team blanco, offrendo un’occasione per osservare da vicino il suo talento contro la squadra che lo ha lanciato nel calcio internazionale.
Kylian contro il Monaco si scatena: nelle 14 gare giocate contro la sua ex squadra ha contribuito a 15 reti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Leggi anche: Ricavi Real Madrid, il nuovo Bernabéu diventa il vero grande motore economico dei blancos: il dato
Real Madrid-Monaco (Champions League, 20-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Partita aperta al Bernabeu?Analisi e informazioni sulla sfida tra Real Madrid e Monaco, valida per la Champions League in programma il 20 gennaio 2026 alle 21:00.
Pronostico Real Madrid vs Monaco – Champions League – 20 Gennaio 2026 - Pronostico Real Madrid vs Monaco in Champions League: analisi completa, statistiche reali, fattore campo e previsione finale della partita. europacalcio.it
Ansu Fati, notte speciale in Real Madrid-Monaco: "Per me sarà sempre un Clasico" - Ansu Fati si prepara a vivere una notte carica di emozioni al Santiago Bernabéu, dove. tuttomercatoweb.com
Albert Lesan, giornalista spagnolo, ha fatto dichiarazioni molto dure contro Kylian Mbappé e lo ha incolpato del brutto momento che sta vivendo il Real Madrid. “Bisogna essere molto mediocri, e molto falsi, e molto poco sportivi quando stai per fare il pasill - facebook.com facebook
#Klopp e la clamorosa apertura al #RealMadrid: "Avevo detto che non sarei tornato, ma..." x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.