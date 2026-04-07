Real Brida | il rap di Scicli tra radici albanesi e nuovi beat

Un giovane artista di Scicli, nato nel 2000 e con origini albanesi, sta emergendo nel panorama del rap locale. Con tre anni di esperienza alle spalle, il suo stile si distingue per una forte componente personale e radicata nelle sue origini. Il suo percorso musicale si sviluppa tra influenze culturali e sonorità contemporanee, contribuendo a definire il suo modo di interpretare il genere.

Romeo, noto artisticamente come Real Brida, emerge come la nuova voce del rap di Scicli. Il cantante classe 2000, di origini albanesi, sta definendo la sua identità musicale attraverso un racconto personale che dura ormai da tre anni. Il percorso dell’artista si intreccia con diverse geografie, producendo brani e video che spaziano tra le strade di Napoli, Milano, Verona e la sua stessa città natale. Questa mobilità geografica si riflette in una produzione che unisce radici locali e influenze urbane. Tra radici albanesi e connessioni internazionali. L’impatto della cultura d’origine si manifesta concretamente nella collaborazione con Stresi, uno dei musicisti più influenti in Albania. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Real Brida: il rap di Scicli tra radici albanesi e nuovi beat Benzema, da fenomeno in campo a icona della scena rap francese: ecco cosa sta succedendo all’ex Real MadridComo, già definito il futuro di Cuenca: va in scena un clamoroso intreccio di mercato! Le ultimissime Calciomercato Verona: Alphadjo Cissè lascia... Beat Fest, fuori il cartellone ufficiale. Marina Centro pronta a scatenarsi tra dj set e concertiL’11 e 12 aprile, il lungomare Vespucci ospiterà dj set, concerti, food truck e momenti dedicati allo sport.