Benzema da fenomeno in campo a icona della scena rap francese | ecco cosa sta succedendo all’ex Real Madrid

Karim Benzema lascia il calcio e si avvicina al mondo della musica. L’ex stella del Real Madrid si presenta ora come un’icona del rap francese. Per mesi si era parlato di un suo possibile passaggio nel settore, e ora le prime mosse sembrano confermare questa svolta. Benzema ha pubblicato canzoni e si esibisce sui palchi, attirando l’attenzione di un pubblico diverso da quello sportivo. La sua immagine si trasforma e il suo nome si fa strada anche tra gli appassionati di musica urbana.

Xabi Alonso ha annunciato la sua separazione dal Real Madrid, suscitando grande attenzione tra tifosi e addetti ai lavori.

