As | Al Real Madrid resta solo la Champions la stagione dei blancos sarà giudicata dalla sfida contro il Bayern

Il Real Madrid ha perso 2-1 contro il Maiorca in campionato, lasciando la squadra a sette punti dal primo posto in classifica, occupato dal Barcellona. La stagione dei blancos si concentra ora sulla Champions League, con la prossima sfida contro il Bayern Monaco che potrebbe determinare il giudizio complessivo sulla loro annata. La squadra spagnola ha già eliminato diverse avversarie nel torneo europeo e punta a una vittoria decisiva.

Il Real Madrid, perdendo col Maiorca 2-1 in campionato, è a -7 punti dalla vetta della Liga, occupata dal Barcellona. Alla squadra di Arbeloa resta ormai solo la Champions League per poter provare a vincere un titolo quest’anno. I blancos affronteranno il Bayern Monaco ai quarti. In Champions il Real Madrid se la vedrà col Bayern Monaco. As scrive: Il tecnico del Real Madrid affronta diverse decisioni cruciali e un incrocio contro il Bayern che, con la Liga sempre più difficile, giudicherà la stagione della squadra. La sconfitta è la madre dei dubbi. Quelli che appaiono ricorrenti in questa stagione al Real Madrid. Quelli su come la squadra risponderà all’ultimo colpo subito, di come Arbeloa ricomporrà il suo undici titolare, in una stagione che sembra ridotta per il Madrid a giocarsela per una sola carta, la Champions League. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - As: “Al Real Madrid resta solo la Champions, la stagione dei blancos sarà giudicata dalla sfida contro il Bayern” Benfica-Real Madrid, la resa dei conti: Mourinho cerca l’impresa contro i BlancosAndata dei playoff di Champions al Da Luz: dopo il clamoroso 4-2 del girone, lo Special One sfida il tridente Mbappé-Vinicius-Brahim per un posto... Real Madrid-Monaco: al Bernabeu Mbappé guida i blancos contro il suo passatoKylian contro il Monaco si scatena: nelle 14 gare giocate contro la sua ex squadra ha contribuito a 15 reti. Temi più discussi: 'Si è andati oltre', il Chelsea sospende Enzo Fernandez dopo le frasi sul Real Madrid; Intanto i giovani talenti italiani fuggono all'estero: il 18enne Ahanor finisce nel mirino del Real Madrid; AS - Il Real Madrid ha deciso di riprendersi Nico Paz: le cifre dell'operazione con il Como; Ritorno quarti di finale Women's Champions League: Barcelona - Real Madrid 6-0 (tot.: 12-2). Pronostici Maiorca-Real Madrid: Blancos favoriti, ma non sarà una passeggiataMaiorca-Real Madrid, le dritte in vista dell'incontro che vedrà i Blancos sfidare Muriqi e compagni. I dettagli. ilveggente.it Real Madrid, che tonfo a Maiorca! Il Barcellona può ipotecare LaLigaL'ex Lazio Muriqui condanna al 91' i Blancos con il Barcellona che già stasera, contro l'Atletico, potrebeb chiudere i giochi ... tuttosport.com Feroci polemiche colpiscono il Real Madrid di Mbappé facebook Zito Luvumbo è diventato un vero idolo a Maiorca. Assist contro il Real Madrid, ma ora l’obiettivo è ancora più grande: centrare la salvezza accanto a Muriqi #cronachedispogliatoio (1/6) x.com