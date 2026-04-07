La Scuola Calcio Real Bagnara, unica rappresentante della regione Calabria, ha concluso la partecipazione alla Ravenna Cup 2026 il 7 aprile. La squadra si è classificata al quarto posto su un totale di 36 club provenienti da diverse nazioni, nel Torneo Romagnolo Internazionale. La competizione si è svolta a Ravenna, coinvolgendo numerose formazioni di livello internazionale.

La Scuola Calcio Real Bagnara, rappresentante unica della regione Calabria, ha concluso la sua partecipazione alla Ravenna Cup 2026 il 7 aprile, posizionandosi al quarto posto tra le 36 formazioni impegnate nel Torneo Romagnolo Internazionale. Il gruppo degli esordienti 2013 (U13) ha affrontato una competizione di alto profilo, misurandosi con club di rilievo nazionale e internazionale. La squadra ha dimostrato una tenuta difensiva impressionante, subendo un solo gol durante l’intera fase a girone. L’andamento iniziale è stato dominante, con un bilancio di 4 vittorie e un pareggio che ha permesso ai ragazzi calabresi di conquistare il primato del proprio gruppo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Real Bagnara shock a Ravenna: 4° posto tra 36 club mondiali

“Giocare ai Mondiali è un sogno, ma per conquistare un posto in squadra devi esibirti a livello di club: questo è il mio obiettivo” Junior Kroupi rivela il suo obiettivo per i Mondiali e l’idolo che vuole emulareRiportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese.

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