Michele Bravi ha annunciato sui social la morte della sua cagnolina, la Signora Longari, un bulldog francese che ha avuto al suo fianco per diversi anni. Ha condiviso alcuni scatti e ricordi dei momenti più teneri trascorsi insieme, evidenziando il legame speciale che lo univa alla sua compagna a quattro zampe. La notizia ha suscitato sentimenti di vicinanza tra i follower.

Michele Bravi ha annunciato sui social la triste perdita della sua cagnolina, la Signora Longari, un bulldog francese che lo ha accompagnato per anni, condividendo con lui momenti di vita quotidiana pieni di affetto. L’artista umbro, reduce dal Festival di Sanremo e prossimo a partecipare a “ Canzonissima ”, ha espresso il suo dolore con un messaggio semplice ma intenso: “ Quei dentini avranno sempre un posto nel mio cuore”, accompagnato da un cuoricino rosso e una faccina emozionata. Le foto pubblicate ricordano le passeggiate, i giochi e i momenti di coccole condivisi, testimoniando un legame speciale e duraturo. Michele Bravi e la Signora Longari avevano costruito un legame profondo e visibile attraverso le condivisioni sui social. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Michele Bravi piange la perdita della sua cagnolina: i momenti più teneri condivisi sui social

"Sarai sempre nel mio cuore". Michele Bravi in lutto, è il momento più duro: una perdita dolorosa e l'abbraccio dei fan

Sanremo 2026, Michele Bravi chi è: esordi, coming out, l'incidente che ha cambiato la sua vita

Michele Bravi piange la sua cagnolina Signora Longari: Quei dentini avranno sempre un posto nel mio cuore

Grave lutto per Michele Bravi. Tutto il dolore del cantante: Sarei per sempre nel mio cuore

