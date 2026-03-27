Negli ultimi mesi, i prezzi di servizi come piattaforme di streaming video, gaming e musica sono aumentati. In particolare, le tariffe di alcuni servizi di streaming sono salite, così come i costi delle console di gioco. Questi aumenti riguardano sia le sottoscrizioni mensili sia i acquisti singoli, influenzando gli utenti che utilizzano quotidianamente questi strumenti di intrattenimento digitale.

Lo streaming costa sempre più caro. Negli ultimi mesi l’aumento dei prezzi dell’intrattenimento digitale è apparso sempre più generalizzato, coinvolgendo piattaforme video, gaming e di musica. Provider largamente usati come Netflix, Spotify e DAZN stanno ritoccando i listini al rialzo. Anche il settore hardware, da Sony a Microsoft, prepara prezzi più alti per console e servizi. Il risultato va oltre i costi a carico degli utenti e configura un profondo cambio di paradigma. Meno prodotti accessibili e abbonamenti più salati, spinti da nuovi equilibri industriali e da fattori globali come la crisi delle componenti elettroniche. Esistono però strategie che permettono agli utenti di risparmiare, puntando su condivisione degli account e altri fattori. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Streaming e gaming più cari, da Netflix a PlayStation: quanto pagheremo dopo gli aumenti

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