Nk Celje-Aek Atene andata ottavi Conference League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Domani si gioca l’andata degli ottavi di finale della Conference League 20252026 tra Nk Celje e Aek Atene. La partita si svolge in Slovenia e vedrà i campioni locali impegnati contro i greci, che arrivano in buona forma. La gara sarà trasmessa su piattaforme dedicate e si svolgerà allo stadio di Celje.

Gara valida per l'andata degli ottavi di finale di Conference League 20252026. I campioni sloveni cercheranno di sfruttare la spinta del proprio pubblico contro i più quotati greci in ottima orma. Nk Celje-Aek Atene si giocherà giovedì 12 marzo 2026 alle ore 21 presso lo Stadion Z'dezele. NK CELJE-AEK ATENE: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli sloveni sono reduci dalla sconfitta di misura in campionato contro l'aluminji, risultato che ha ridotto il vantaggio in cima alla classifica. Nonostante ciò, la loro campagna europea resta solida, avendo eliminato ai playoff il Drita, e in virtù di un bilancio di 8 vittorie, 1 pareggio e tre sconfitte. I greci sono in forma eccezionale, avendo battuto il Larissa nel campionato greco che ha esteso la loro striscia di imbattibilità a 20 partite in tutte le competizioni.