Addio Angela Luce la voce di Napoli si spegne a 87 anni | cinema teatro e canzone perdono un’icona

Angela Luce, nota attrice e cantante napoletana, è scomparsa a 87 anni a causa di un malore improvviso. La sua morte ha lasciato un vuoto nel mondo dello spettacolo, dove aveva conquistato il pubblico con ruoli intensi e interpretazioni memorabili. La sua voce riconoscibile e la presenza scenica hanno caratterizzato decenni di cinema, teatro e musica partenopea. Angela Luce si spegne nella sua città natale, Napoli, dove aveva trascorso tutta la vita dedicandosi alla scena. La sua assenza si farà sentire nel panorama culturale locale.

Chi era Angela Luce? La "voce di Napoli" tra teatro, cinema e canzone. È morta a Napoli, la sua città, Angela Luce, all'anagrafe Angela Savino. Aveva 87 anni. Con lei se ne va un frammento prezioso del Novecento partenopeo: un volto, una voce, un temperamento che hanno attraversato oltre mezzo secolo di cultura italiana. Nata il 3 dicembre 1937 nel cuore popolare della città, cresce in una Napoli che nel dopoguerra cerca di ricostruire se stessa. A soli quattordici anni partecipa alla storica Piedigrotta Bideri con "Zì Carmilì". È l'inizio di un percorso che non conoscerà soste. Negli anni Cinquanta esplode come interprete di musica napoletana.