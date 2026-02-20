Angela Luce 87 anni | da Piedigrotta a icona con De Filippo
Angela Luce, nota attrice napoletana, è morta a 87 anni, lasciando un vuoto nel mondo dello spettacolo. La causa della sua scomparsa è stata una lunga malattia, che ha colpito la veterana del teatro e del cinema negli ultimi mesi. Nata a Piedigrotta, Angela ha dedicato tutta la vita alla recitazione, interpretando ruoli memorabili e portando sul palco la tradizione partenopea. La sua passione si è manifestata anche nella musica, dove ha lasciato tracce significative. Napoli si prepara a ricordarla con un’ultima cerimonia.
Addio ad Angela Luce: L’anima del teatro napoletano si spegne a 87 anni. Napoli piange la scomparsa di Angela Luce, una figura centrale del teatro, del cinema e della canzone italiana, all’età di 87 anni. Con una carriera che ha attraversato mezzo secolo di cultura, l’artista ha collaborato con maestri come Eduardo De Filippo e Pier Paolo Pasolini, lasciando un segno indelebile nell’immaginario collettivo. La sua versatilità e la sua capacità di incarnare l’anima popolare napoletana ne hanno fatto un’icona indiscussa. Gli esordi a Piedigrotta e l’incontro con i giganti del teatro. Angela Luce nasce e cresce nel cuore pulsante di Napoli, una città che avrebbe profondamente influenzato la sua arte.🔗 Leggi su Ameve.eu
