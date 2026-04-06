Questa sera alle 20.45 si gioca il match tra Napoli e Milan, con Allegri che dovrebbe schierare Nkunku e Fullkrug. Il confronto rappresenta un momento decisivo per la corsa al secondo posto in classifica. Si prevede un incontro intenso, considerando che il Napoli arriva da quattro vittorie consecutive. Nel frattempo, si segnala che il tecnico di una squadra potrebbe dover fare a meno di un giocatore importante a causa di un infortunio, mentre l’allenatore avversario affronta alcune difficoltà legate alla condizione di un suo calciatore.

(Vda) Per la serie “i guai non finiscono mai”. Rasmus Hojlund è seriamente a rischio per il big match di stasera contro il Milan. L’attaccante danese è alle prese con l’influenza e Antonio Conte potrebbe perdere così il suo centravanti. Tra l’altro, Hojlund non ha più una vera alternativa vista le frizione con Lukaku (ancora in Belgio) durante l’ultima sosta per le nazionali. Non dovesse recuperare, possibile l’inserimento di Alisson e non di Giovane nell’undici titolare, col Napoli che giocherebbe col falso 9 come già accaduto in autunno al Maradona contro l’Inter. Quella volta toccò a Neres, ora out da mesi per infortunio. Stavolta chissà cosa si inventerà Conte, che comunque spera fino all’ultimo di poter recuperare Rasmus. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 20.45 Napoli-Milan, Allegri con Nkunku-Fullkrug. Guai per Conte: Hojlund a rischio

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