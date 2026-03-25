Nel match tra Milan e Napoli, l'attacco rossonero mostra difficoltà evidenti. Nkunku, arrivato quest'estate, è rimasto in panchina, mentre Füllkrug, anche lui nuovo in squadra, non è ancora riuscito a segnare. Le due punte estere non riescono a incidere durante le partite, creando problemi alla fase offensiva del club.

Il fantasma, oltre che biondo, è pure grosso: finisce che occupa mezzo armadio. Christo Nkunku da agosto vive con questo spettro danese che gli gira per casa: a ogni partita senza gol, deve leggere i commenti di chi ricorda che il Milan, in estate, avrebbe potuto prendere Rasmus Hojlund per 40 milioni. Fastidioso. Come sia finita, lo sapete: Allegri ha avuto Nkunku per 37. e va bene che tre milioni cambierebbero la vita di tutti, ma nel calciomercato sono briciole. Per chi non ricorda, un flashback: il Milan e Hojlund si sono parlati a lungo e al 20 agosto ancora si ragionava di un obbligo di riscatto che avrebbe potuto mettere d’accordo tutti, Manchester United compreso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan, problemi in attacco con il Napoli: Nkunku fa panchina, Füllkrug senza gol

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