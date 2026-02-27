Riccione smentisce | area naturalistica non rave party

Riccione ha chiarito che l’area dell’ex Polveriera di via Piemonte non ospita rave party e respinge le accuse avanzate dalla Lega. L’amministrazione ha ribadito che si tratta di informazioni infondate e che non ci sono attività illegali in corso in quella zona. La questione ha suscitato attenzione, ma al momento non ci sono elementi che confermino le voci circolate.

Riccione respinge le accuse della Lega: Nessun rave party, solo menzogne L'amministrazione di Riccione ha risposto con fermezza alle accuse della Lega riguardo a presunti rave party nell'area dell'ex Polveriera di via Piemonte. La sindaca Daniela Angelini ha ribadito che i 55mila metri quadrati dell'area manterranno una vocazione esclusivamente naturalistica, con precise prescrizioni ambientali: divieto di strutture fisse, obbligo di rispettare i pareri degli uffici competenti e monitoraggio costante. Qualsiasi attività futura dovrà essere compatibile con la tutela della biodiversità, pena la decadenza immediata della concessione. 🔗 Leggi su Ameve.eu Bloccati dai carabinieri i preparativi per un rave partyTempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri della Compagnia di Sala Consilina hanno interrotto questa mattina un rave party illegale in fase di... Controlli straordinari in città: stop anche a un rave partyDieci posti di controllo attivati, 22 veicoli fermati, sette esercizi pubblici verificati e 45 persone identificate: sono i numeri principali emersi... Ex polveriera, il Comune di Riccione: Nessun evento ne comprometterà il valore naturalisticoLa tutela dell’ambiente è già prescritta rigorosamente nel bando, dalla Lega solo becero sciacallaggio si legge in una nota ... riminitoday.it Riccione, ex polveriera diventa caso politico: La Lega critica? Con loro il caosL’area dell’ex polveriera di Riccione non ospiterà mai eventi impattanti, eccessivamente rumorosi o lesivi dell’ecosistema: la sua vocazione è e rimarrà esclusivamente naturalistica. Così ... altarimini.it